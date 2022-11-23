Сотрудники ГИБДД Башкирии спасли водителя, который едва не замерз насмерть в машине

фото: МВД Медиа

Сотрудники ГИБДД Башкирии спасли водителя из Челябинской области, который едва не замерз насмерть в собственной машине. Об этом 22 ноября сообщили в МВД Медиа.

Инцидент произошел на днях на 112-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. В пути у 25-летнего водителя вазовской «девятки» закончилось топливо. Попытки остановить проезжающий мимо транспорт не увенчались успехом. Молодой человек остался один на безлюдной дороге. Всю ночь он просидел в холодных «жигулях» – температура воздуха в то время опустилась ниже 15 градусов мороза. К утру парень уже практически не чувствовал ни рук, ни ног.

На рассвете заснеженную «девятку» с покрытым инеем стеклами на придорожной стоянке заметили сотрудники отдельного батальона ДПС – лейтенант Радмир Хамзин и младший лейтенант Рафис Давлетов. Увидев их, водитель попытался выйти, но у него ничего не вышло – он так замерз, что едва двигался. Полицейские усадили его в патрульную машину и доставили в больницу. Врачи диагностировали молодому мужчине серьезное переохлаждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.