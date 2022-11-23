В Уфе 24 ноября пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров

В Уфе 24 ноября пройдет ярмарка вакансия для жителей предпенсионного и пенсионного возраста Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе 24 ноября пройдет ярмарка вакансия для жителей предпенсионного и пенсионного возраста. Ее организует местный центр занятости населения. Об этом сообщила мэрия.

Как уточнили в администрации, на ярмарке пожилым горожанам предложат ряд вакансий, в том числе сторожа, охранника, дворника, водителя, уборщика, кондуктора, вахтера, архивариуса и мойщика посуды.

– Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, профессиональному обучению и правовым вопросам занятости, – передали в мэрии.

Ярмарка вакансий состоится в центре занятости населения на бульваре Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00.