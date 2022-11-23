Протоиерей Виктор Иванов из Уфы сообщил о смерти раненого в зоне СВО священника

фото: vk.com // Храм Александра Невского г. Пскова

Протоиерей Виктор Иванов из Уфы, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, сообщил о гибели священника Александра Цыганова из Пскова. Последний получил тяжелые ранения в результате обстрелов.

– От тяжелых ран скончался священник Александр Цыганов, который попал под обстрел вместе с отцом Михаилом Васильевым при окормлении воинов-десантников в ходе боевых действий на Украине, – рассказал Иванов.

Как передали в псковском храме Александра Невского, после полученных ранений Цыганов перенес несколько операций.и находился в медикаментозной коме. Он скончался 21 ноября.

Напомним, ранее протоиерей из Уфы и сам едва не попал под обстрел ВСУ. Вместе со священником в этот момент находились имам Хамза хазрат и советник главы Башкирии Алик Камалетдинов.