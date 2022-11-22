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План по реконструкции в Уфе улицы Октябрьской Революции разработают до 25 декабря. Его созданием занимается межведомственная рабочая группа, созданная по распоряжению главы Башкирии Радием Хабировым. Распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации республики.

В состав группы вошли управляющий делами главы администрации Башкирии Роман Ребров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, заместитель начальника Главархитектуры Айнур Фаткуллин, исполняющий обязанности начальника Башкультнаследия Салават Кулбахтин и другие.

План по преобразованию улицы должен быть представлен на совещании в формате «Час городской среды». Чиновникам поручено организовать работу по привлечению инвесторов, предпринимателей, некоммерческие организаций и вовлечению их в реализацию проекта.