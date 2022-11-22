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НовостиОбщество22 ноября 2022 17:40

В Уфе открыли новую туристическую локацию

Это самая настоящая башкирская юрта
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/afzalovrustem

Фото: vk.com/afzalovrustem

В Уфе открыли новую туристическую локацию «Башкирская юрта в центре Уфы». Об этом на своей личной странице рассказал Министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов

По словам чиновника, было решено соорудить именно этот объект по причине того, что, как считает министр, именно юрта ассоциируется с Башкирией.

– Войлочная юрта-красавица теперь стоит на одной из центральных улиц, рядом с домом-музеем Ленина и музеем истории Уфы – это очень удобно для посетителей. И очень интересно – здесь как будто переплетаются между собой разные эпохи, – поведал глава министерства предпринимательства и туризма Башкирии.