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НовостиОбщество22 ноября 2022 17:21

В Уфе эвакуировали детскую поликлинику из-за неадекватного мужчины

Инцидент произошел сегодня утром
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 22 ноября, в Калининском районе Уфы эвакуировали детскую поликлинику из-за агрессивного мужчины. Об этом со ссылкой на источник сообщило информационное агентство «Башинформ».

В учреждение зашел человек, у которого в руках была сумка. Очевидцы утверждают, что у него было полностью закрыто лицо. Мужчина заявил, что вооружен, и побежал по коридору. Посетителей стали выводить на улицу. Спустя время сотрудники поликлиники поймали агрессивного гражданина и вывели его на улицу, однако он скрылся до приезда полиции. Сейчас ведется розыск мужчины.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по данному инциденту в пресс-службы региональных МВД и Минздрава, однако ведомства оставили произошедшее без комментариев.