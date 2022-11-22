В Уфе парень под наркотиками утопил свою 16-летнюю девушку в ванной

Фото: СК Башкирии

В отношении жителя Уфы, который утопил свою девушку в ванной, вступил в силу приговор суда. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

9 августа 2014 года подсудимый, которому на тот момент было 23, вернулся домой, будучи, как сообщил СК республики, под действием наркотиков. Из-за этого у пары возник конфликт, во которого молодой человек удерживал голову подруги в ванной с водой, пока она не умерла.

После этого злоумышленник запер дверь квартиры снаружи и стал стучаться в нее, а затем стал просить помощи у соседей. Он выставил все так, будто он вернулся домой, а девушка ему не открывает. Впоследствии парень попал в свою квартиру через балкон соседей.

Государственный обвинитель доказал в суде вину мужчины. Сам же он во время процесса своей вины в содеянном не признал. Калининский районного суда признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде девяти лет и десяти месяцев колонии строгого режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

– Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики сочла его вину доказанной, оставив приговор без изменений, – сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.