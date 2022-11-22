В Башкирии ДПС задержала водителя с долгом в более 1,3 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 21 ноября, в Башкирии задержали водителя, чей долг перед государством превысил миллион рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Полк ДПС остановил водителя lveko Daily. Сотрудники дорожной полиции проверили его по базе данных. Оказалось, что за ним числится порядка сотни неоплаченных штрафов. Для дальнейшего разбирательства были вызваны судебные приставы. Выяснилось, что гражданин должен государству более 1,3 миллиона рублей. В долг вошли как штрафы ГИБДД, так и налоги и кредиты.

Иномарка должника была помещена на спецстоянку.