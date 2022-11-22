В Башкирии из-за ремонта закроют движение на мосту до апреля 2023 года

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Завтра, 23 ноября, в Нуримановском районе Башкирии будет закрыто движение транспорта на мосту. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства со ссылкой на сообщение администрации Камского бассейна внутренних водных путей.

Речь идет о Павловском шлюзе в селе Павловка. Здесь с завтрашнего дня начнется капитальный ремонт механического оборудования. Ограничения продляться больше четырех месяцев – до 5 апреля 2023 года

– Просим водителей отнестись с пониманием, а также быть внимательными и ориентироваться на информационные баннеры по пути следования, – написала в своей публикации пресс-служба республиканского Минстранса.