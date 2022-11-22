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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 13:30

В Башкирии водитель Renault сбил 63-летнего пенсионера

ДТП случилось в селе Суккулово
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии водитель иномарки сбил 63-летнего пенсионера. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в селе Суккулово. 33-летний водитель за рулём автомобиля Renault Megane Scenic наехал на пожилого мужчину, который, как предполагают сотрудники дорожной полиции, шел по краю дороги. Также изветсно, что на его одежде не было световозвращающих элементов.

В результате произошедшего пенсионер получил множество серьезных травм, его госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.