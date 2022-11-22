В Башкирии водитель Renault сбил 63-летнего пенсионера

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии водитель иномарки сбил 63-летнего пенсионера. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в селе Суккулово. 33-летний водитель за рулём автомобиля Renault Megane Scenic наехал на пожилого мужчину, который, как предполагают сотрудники дорожной полиции, шел по краю дороги. Также изветсно, что на его одежде не было световозвращающих элементов.

В результате произошедшего пенсионер получил множество серьезных травм, его госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.