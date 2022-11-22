Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 13:06

В Башкирии незаконно убили самку косули

Ведется следствие
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шаранском районе Башкирии незаконно убили самку косули. Об этом рассказала пресс-служба Министерство природопользования и экологии республики.

Туша сибирской косули возрастом меньше года с признаками огнестрельного ранения была обнаружена в районе села Шарлыкбаш.

Как заявил заместитель министра экологии Башкирии Камиль Биргулиев, охота на этих животных на территории Шаранского района запрещена, поскольку их численность в данной местности мала.

Охотничьим ресурсам, по словам чиновника, был причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей. На место обнаружения туши животного была вызвана группа дознания МВД. В настоящее время по факту произошедшего ведется следствие.