В Башкирии незаконно убили самку косули

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шаранском районе Башкирии незаконно убили самку косули. Об этом рассказала пресс-служба Министерство природопользования и экологии республики.

Туша сибирской косули возрастом меньше года с признаками огнестрельного ранения была обнаружена в районе села Шарлыкбаш.

Как заявил заместитель министра экологии Башкирии Камиль Биргулиев, охота на этих животных на территории Шаранского района запрещена, поскольку их численность в данной местности мала.

Охотничьим ресурсам, по словам чиновника, был причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей. На место обнаружения туши животного была вызвана группа дознания МВД. В настоящее время по факту произошедшего ведется следствие.