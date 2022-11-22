В Башкирии поймали 33 пьяных водителей

В Башкирии за сутки поймали несколько десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает ГИБДД, за прошедший день в республике было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. В случившихся авариях травмы получили четыре человека.

За минувшие 24 часа дорожная полиция выявила 1300 нарушений правил дорожного движения. Правоохранители задержали 33 водителей, которые сели за руль автомобиля, будучи пьяными. Троих из них поймали за такое нарушение. Девять из общего числа задержанных за сутки нетрезвых водителей были пойманы в Уфе.