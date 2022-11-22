Житель Башкирии вырастил у себя на участке 50 кустов марихуаны

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель Туймазинского района Башкирии находится в розыске за выращивание марихуаны. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Житель села Кандры вырастил у себя на участке 50 кустов запрещенного растения. Полиция обнаружила у него 10 килограммов заготовок «урожая», расфасованные по сделанным из газет упаковкам. Сам мужчина утверждает, что выращивал марихуану лишь для себя.

Сейчас полиция разыскивает жителя Туймазинского района. Правоохранители предполагают, что он скрывается от уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за незаконное изготовление и хранение наркотиков.