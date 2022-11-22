Фото: Михаил РЯБИКОВ

Завтра, 23 ноября, в Башкирии ожидаются метель и ледяной дождь. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем синоптик прогнозируют снегопады. Жителей юга Башкирии ожидают осадки в виде ледяного дождя.

Ветер будет восточный, юго-восточный: ночью от нуля до пяти метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. В южных районах – порывы до 18 м/с.

Ночь вновь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -10,-15°, при прояснениях – до -18,-23°. Днем воздух прогреется до -2,-7°, на северо-востоке республики – до -12°.

Метеорологи прогнозируют на региональных дорогах образование снежных заносов и накатов, а также гололедицы. Утром и ночью ожидается туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров. Помимо этого, видимость до 500 и менее метров ухудшится из-за снегопадов.