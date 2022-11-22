Уфимец предлагает 100 тысяч за помощь в задержании поджигателя его машины

Пострадавшая от поджога Hyundai Sonata

В Уфе у дома по улице Транспортной, 46/1 в ночь на 16 ноября неизвестный поджег припаркованную Hyundai Sonata, огонь повредил переднюю часть машины. Владелец иномарки – Оганнес Айрапетян – предлагает 100 тыс. рублей тому, кто поможет найти злоумышленника. Он опубликовал объявление в соцсетях.

– Оценку причиненного ущерба еще не делали, машина у так и стоит у дома. Просто хотим теперь найти человека, который поджег. Кто найдет – 100 тыс. дадим, – сказал Айрапетян «КП-Уфа».

На видеозаписях с камер наблюдения видно, как мужчина подходит к иномарке, бросает на капот зажигательную смесь, после чего вспыхивает огонь. Злоумышленник нацепил себе на голову фонарь, из-за чего на камерах его лицо практически невозможно разглядеть.

Злоумышленник нацепил себе на голову фонарь, из-за чего на камерах его лицо практически невозможно разглядеть

В пресс-службе МВД Башкирии передали, что по факту поджога было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Полиция ведет розыск подозреваемого.