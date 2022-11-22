В Башкирии детям участников СВО дали право бесплатно ездить на общественном транспорте

В Башкирии дети участников специальной военной операции могут бесплатно ездить на общественном транспорте

В Башкирии дети участников специальной военной операции могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Такое право за ними закреплено в постановлении регионального правительства, которое было обновлено 21 ноября.

Согласно тексту документа, в учебный период – с 1 сентября по 30 июня – бесплатным проездом на общественном транспорте пригородных и городских маршрутов могут воспользоваться дети участников СВО, которые учатся в 1-11 классах школ. Льгота на городские рейсы распространяется также и на студентов младше 23 лет.

В постановлении сказано, чтоиз бюджета республики перевозчикам будут выделяться субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с бесплатной перевозкой детей участников СВО.