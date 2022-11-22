Мэр Сибая прокомментировал сообщение о готовящейся стрельбе в школах и колледжах

В полицию башкирского города Сибая поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах

22 ноября в полицию башкирского города Сибая поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Азамат Юлдашбаев.

По словам чиновника, сотрудники правоохранительных органов провели проверки во всех учреждениях. Тревожное сообщение оказалось ложным.

Юлдашбаев добавил, что для безопасности обучающихся в школах и колледжах города усилен пропускной режим. Работа учреждений будет продолжаться в штатном режиме.