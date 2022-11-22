На пересечении улиц Ветошникова и Кирова в Уфе произошла утечка воды из колодца

фото: соцсети

Сегодня, 22 ноября, на проезжей части пересечения улиц Ветошникова и Кирова в Уфе произошла утечка воды из колодца. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. На время ремонтных работ холодную воду пришлось отключить в частном доме по улице Ветошникова, 110, а также в семи зданиях по улице Кирова – в их числе:

– №52 – деловой центр;

– №54 – УТЭЦ;

– №65 – уфимский колледж статистики;

– №89 – жилой дом;

– №96, 98, 100 – частные дома.

В «Уфаводоканале» передали, что в период проведения восстановительных работ будет организована подсыпка проезжей части и тротуара песчано-гравийной смесью.