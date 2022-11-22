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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:08

В Уфе зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы

Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе этой зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – как любительские, так и профессиональные

В Уфе этой зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – как любительские, так и профессиональные

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе этой зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – как любительские, так и профессиональные. Об этом в своих соцсетях 22 ноября сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Две новые трассы подготовим и на территории «Уфимского ожерелья», – написал сити-менеджер. – Чтобы улучшить подготовку горнолыжных склонов и лыжных трасс […] приобрели новый ратрак – снегоуплотнительную машину.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе будет открыт 31 каток, общая площадь которых превысит 100 тыс. кв. м.