В Уфе зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы

В Уфе этой зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – как любительские, так и профессиональные Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе этой зимой будут работать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – как любительские, так и профессиональные. Об этом в своих соцсетях 22 ноября сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Две новые трассы подготовим и на территории «Уфимского ожерелья», – написал сити-менеджер. – Чтобы улучшить подготовку горнолыжных склонов и лыжных трасс […] приобрели новый ратрак – снегоуплотнительную машину.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе будет открыт 31 каток, общая площадь которых превысит 100 тыс. кв. м.