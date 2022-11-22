Этой зимой в Уфе зальют 31 ледовый каток

В Уфе этой зимой зальют 31 ледовый каток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе этой зимой зальют 31 ледовый каток. Их общая площадь составит 106 тыс. кв. м. Об этом 22 ноября сообщила мэрия.

– Городские службы и собственники объектов уже приступают к заливке льда, – рассказали в администрации. – На ледовых катках их организаторы обеспечат новогоднее праздничное оформление и освещение, прокат коньков, раздевалки, точки питания. Подготовят развлекательную программу.

Мэрия опубликовала адресный перечень катков – с ним можно ознакомиться по ссылке (.pdf).

Напомним, первый в Уфе каток открылся уже сегодня, 22 ноября, – он находится в парке имени Гафури.

Кроме катков, в башкирской столице этой зимой будут отрыты 90 хоккейных коробок, девять из которых предназначены для зимнего футбола (без заливки льда).