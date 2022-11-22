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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:12

Хабиров анонсировал День Башкирии на федеральном ТВ

23 ноября телеканал посвятит свое вещание республике
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: кадр анонса ОТР

фото: кадр анонса ОТР

Федеральный телеканал «Общественное телевидение России» 23 ноября посвятит свое вещание Башкирии. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– О масштабных событиях, которые проходят в республике, рассказывают в репортажах на центральных каналах. Башкортостан становится еще более узнаваемым в туристическом, культурном, событийном пространствах, – отметил руководитель региона.

С 14:00 по уфимскому времени ОТР будет рассказывать об экономике, природных богатствах, истории, культуре и жителях Башкирии. В эфире покажут ролики и документальные фильмы, интервью и новостные сюжеты.