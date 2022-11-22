Прокуратура через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Башкирии

Прокуратура Башкирии через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Бурзяинском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Башкирии через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Бурзяинском районе. Речь идет об используемом для спуска канате, который натянут над рекой Белой рядом с Каповой пещерой. Этот аттракцион называется зиплайн.

– Данная конструкция эксплуатируется в отсутствие проектной документации на нее, соответствующие проверки соблюдения требований безопасности при оказании развлекательных услуг не проводились, – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор потребовал через суд запретить использовать аттракцион до тех пор, пока выявленные нарушения не будут устранены. Инстанция посчитала доводы представителя правоохранительного органа обоснованными.