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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:57

Прокуратура через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Башкирии

Конструкция не проходила проверку на требования безопасности
Михаил КАЗАНЦЕВ
Прокуратура Башкирии через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Бурзяинском районе

Прокуратура Башкирии через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Бурзяинском районе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Башкирии через суд запретила использовать экстремальный аттракцион в Бурзяинском районе. Речь идет об используемом для спуска канате, который натянут над рекой Белой рядом с Каповой пещерой. Этот аттракцион называется зиплайн.

– Данная конструкция эксплуатируется в отсутствие проектной документации на нее, соответствующие проверки соблюдения требований безопасности при оказании развлекательных услуг не проводились, – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор потребовал через суд запретить использовать аттракцион до тех пор, пока выявленные нарушения не будут устранены. Инстанция посчитала доводы представителя правоохранительного органа обоснованными.