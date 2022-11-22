В Уфе на четырех участках улиц временно перестанут работать светофоры

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе сегодня, 22 ноября, на четырех участках улиц временно перестанут работать светофоры. Это связано с ремонтом оборудования.

Как пояснили в городской ГИБДД, светофоры не будут работать на:

– бульваре Тухвата Янаби рядом с остановкой «Калининский РВК» (улица Кольцова) с 9:30 до 14:00;

– пересечении улиц Степана Кувыкина-Бакалинской и Менделеева-Бакалинской с 12:00 до 17:00;

– улице Сипайловской рядом с остановкой «Тужиловка» с 14:00 до 17:00.

Движение на указанных участках улиц будет осуществляться в ручном режиме.