Житель Башкирии вытащил своего ребенка в окно на пятом этаже и угрожал жене его скинуть

Житель башкирского города Октябрьского из-за развода с женой грозился скинуть из окна их общего малолетнего ребенка, когда она приехала забирать свои вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель башкирского города Октябрьского из-за развода с женой грозился скинуть из окна их общего малолетнего ребенка, когда она приехала забирать свои вещи. Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Об этом 22 ноября сообщили в региональном МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, между молодой парой ранее периодически возникали ссоры. В какой-то момент женщина не выдержала, забрала ребенка, переехала жить к матери и подала на развод. Через некоторая время она вернулась в общую с мужем квартиру вместе с ребенком, чтобы забрать свои вещи. Ее супруг в порыве гнева выкинул пожитки в подъезд, а потом взял сына на руки, вытащил его с окна балкона на пятом этаже и стал угрожать, что скинет.

– Ребенок испугался и начал плакать. Подозреваемый снова затащил ребенка на балкон. Женщина хотела успокоить сына и просила также успокоиться супруга. Но мужчина снова высунул руки с ребенком в открытое окно и сказал, что если она сделает еще один шаг, то он выкинет ребенка из окна. Далее мужчина попросил женщину собрать вещи, которые он выкинул в подъезд, и отнести домой. Женщина собрала свои вещи и отнесла в квартиру своей мамы. После горожанка вернулась за ребенком. Подозреваемый попросил прощения за свое поведение, – рассказали в МВД.

Через несколько дней отец ребенка попросил разрешение у супруги взять его к себе с ночевкой, но получил отказ. Тем не менее ему удалось забрать сына, и после долгих уговоров он вернул ребенка матери.

Подозреваемый признал вину в преступлении и сказал, что умысла убивать своего ребенка у него не было – он хотел лишь напугать супругу. Материалы уголовного дела против мужчины направлены в суд.