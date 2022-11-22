Парламент Башкирии направил Госдуме три законопроекта о бродячих и домашних животных

Парламент Башкирии направил на рассмотрение Госдуме России три федеральный законопроекта, связанных с обращением с бродячими и домашними животными Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Парламент Башкирии направил на рассмотрение Госдуме России три федеральный законопроекта, которые касаются обращения с бродячими и домашними животными. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Первый законопроект предлагает приравнять к диким животных бездомных собак, которые обитают в лесах за пределами городов и сел, чтобы регулировать их численность. Вторая инициатива предусматривает обязательную стерилизацию домашних животных, поскольку «бесконтрольное размножение является одной из причин» проблемы бродячих собак. Третье предложение предполагает обязательное маркирование животных с целью их идентификации и учета.