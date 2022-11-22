В Минсемьи Башкирии рассказали, как республика отметит День матери

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, в этом году – 27 ноября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии рассказали, какие мероприятия будут организованы в республике по случаю Дня матери. Этот праздник в России отмечают в последнее воскресенье ноября, в этом году – 27 ноября.

Программа мероприятий в регионе следующая:

– 23 ноября (среда): церемония награждения семей медалью «Родительская доблесть» в госудраственном Театре оперы и балета;

– с 22 по 27 ноября (вторник–воскресенье): семейный бумеранг доброты в рамках акции «Мамы мамам», направленной на поддержку семей, чьи мужья и отцы убыли на частичную мобилизацию. Организаторы акции примут от неравнодушных жителей продукты длительного хранения, детское питание, салфетки и подгузники;

– 24 ноября: (четверг) мастер-класс «Самой нежной, самой милой маме» в социальных сетях;

– 25 ноября (пятница): День открытых дверей «Рожденные сердцем» для граждан, желающих принять в семью ребенка, кандидатов в усыновители или опекуны;

– 26 ноября (суббота): Семейный выходной «МамыВместе» во всех городах и районах Башкирии;

– 27 ноября (воскресенье): акция «Счастье родилось». Женщины, родившие детей в День матери, удостоятся поздравительной открытки и подарка.