В Башкирии от отравления алкоголем скончался ребенок

В Башкирии в 2022 году от отравления алкоголем скончался один ребенок

В Башкирии в 2022 году от отравления алкоголем скончался один ребенок. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 21 ноября сообщила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.

– У нас за последние девять месяцев 17 детей до 14 лет и 15 подростков [отравились алкоголем]. Один ребенок в Бирске погиб. Летальный случай, – рассказала главный санитарный врач региона.

Согласно статистике Роспотребнадзора уже за десять месяцев 2022 года, всего от отравления алкоголем в Башкирии скончались 124 человека. Наибольшее число жертв спиртного зарегистрировано в Уфе (32), Нефтекамске (8), а также в Бакалинском, Илишевском и Уфимском районах (по 5).