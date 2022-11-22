«Салават Юлаев» на выезде крупно проиграл «Барысу»

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, крупно проиграв на выезде в Астане «Барысу». Матч состоялся 21 ноября и завершился со счетом 4:1.

Первый гол во встрече забили хозяева – уже на второй минуте отличился Кирилл Савицкий. В остаток стартового отрезка и на протяжении всего второго периода ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. «Барыс» увеличил преимущество на 46-й минуте благодаря точному броску Джереми Бракко. Спустя две минуты «юлаевцы» отквитали один гол, который на свой счет записал Иван Дроздов. Затем хозяева увеличили разрыв в счете: сначала на 54-й минуте забил Кирилл Савицкий, точку в матче поставил Линден Вей.

«Барыс» (Астана) – «Салават Юлаев» (Уфа) – (1:0, 0:0, 3:1).

Голы:

1:0 (02:09) – Кирилл Савицкий;

2:0 (46:52) – Джереми Бракко;

2:1 (48:34) – Иван Дроздов;

3:1 (54:16) – Кирилл Савицкий;

4:1 (59:43) – Линден Вей.

Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает пятую строчку. Следующий матч уфимская команда вновь проведет на выезде – против «Металлурга». Игра состоится в среду, 23 ноября.