В ближайшие два дня в Башкирии пообещали метели и морозы до -27°

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Башгидрометцентр передал прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики сообщили, что в республике 22 и 23 ноября ожидаются метели и гололед. Температура воздуха упадет до -27°.

По предоставленным данным, 22 ноября, придет слабый ветер. Ночью температура воздуха упадет до -13,-18°, местами до -8°, днем -5,-10°, по востоку республики ночью -22,-27°, днем -10,-15°.

23 ноября пообещали гололед, метели и снежные заносы, также ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -3,-8°, по северо-востоку до -13°.