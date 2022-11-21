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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 12:24

В Башкирии под лед провалился автомобиль

На месте происшествия работают водолазы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В башкирском городе Белорецк провалилась под лед автомобиль. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщают сотрудники чрезвычайного ведомства, во время профилактического рейда спасатели республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям обнаружили в воде недалеко от пляжа Белорецкого водохранилища провалившийся под лед автомобиль (предполагается, что это ВАЗ 2121). В настоящее время на месте работает группа водолазов.

– Информация о пострадавших уточняется. Организовано взаимодействие с полицией, – сообщает пресс-служба МЧС.