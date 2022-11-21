Житель Башкирии ударил женщину в клубе и ранил из пистолета в голову ее мужа

В башкирском городе Белорецке 39-летний местный житель избил женщину в клубе, а на следующий день ранил из травматического пистолета ее мужа, который приехал с ним разобраться

В башкирском городе Белорецке 39-летний местный житель избил женщину в клубе, а на следующий день ранил из травматического пистолета ее мужа, который приехал с ним разобраться. Против обвиняемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом 21 ноября сообщили в региональных СК и МВД.

Раненый из пистолета 33-летний мужчина приехал вместе с супругой из Уфы в Белорецк, чтобы навестить родителей. 12 ноября женщина отправилась в ночной клуб и повздорила там с обвиняемым. Тот ударил ее по щеке. Она позвонила мужу, рассказала обо всем и попросила забрать ее домой.

На следующий день уфимец договорился с белоречанином о встрече, чтобы выяснить отношения. Он подъехал к дому обидчика супруги, но конструктивный разговор не получился. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство – супруг оскорбленной женщины толкнул и несколько раз ударил по лицу оппонента. Тот упал, а когда поднялся, то достал из кармана свой травматический пистолет «Оса» и выстрелил в руку соперника. После того как последний бросился к багажнику своей машины, обвиняемый сделал еще один выстрел – на этот раз в голову.

Знакомый потерпевшего доставил его в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи мужчина остался жив, но получил тяжкий вред здоровью. Ранивший его белоречанин не признал вину в преступлении. Суд отправил обвиняемого под домашний арест.