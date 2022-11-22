Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Нефтекамск задержали молодую наркодилершу. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

28-летняя девушка приехала на автомобиле из Удмуртии. Во время задержания полиция обнаружила при ней 23 свертка с синтетическим нарктоиком. Слесдвтие аокаащлао, что до этого дама успела сделать 30 «закладок».

В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, который предусмотрены статьями за приготовление к преступлению и незаконный сбыт наркотиков.