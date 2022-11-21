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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:47

В Башкирии оштрафовали подрядчика, который просрочил ремонт школьного интерната

Общая сумма контракта по обновлению учреждения превысила 18 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Краснокамском районе Башкирии оштрафовали директора компании «Гармония-Л», которая не успела к началу учебного завершить ремонт в школьном интернате села Арслан

В Краснокамском районе Башкирии оштрафовали директора компании «Гармония-Л», которая не успела к началу учебного завершить ремонт в школьном интернате села Арслан

В Краснокамском районе Башкирии оштрафовали директора компании «Гармония-Л», которая не успела к началу учебного завершить ремонт в школьном интернате села Арслан. В марте 2022 года подрядчик заключил госконтракт с учреждением, по которому обязался провести ремонтные работы за 18 млн рублей. Об этом 21 ноября сообщила региональная прокуратура.

– По инициативе прокуратуры директор подрядной фирмы привлечен к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а также в его адрес внесено представление, – передали в надзорном ведомстве.

Прокуратура продолжает держать ситуацию с ремонтом интерната на контроле.