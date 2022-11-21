Башкирия вошла в топ-5 регионов России по стоимости производимой продукции животноводства

В Башкирии за десять месяцев 2022 года произвели продукцию животноводства на 101,9 млрд рублей. По этому показателю республика заняла пятое место среди регионов России Фото: Елена КРИВЯКИНА

Сельскохозяйственные предприятия и фермы Башкирии за десять месяцев 2022 года произвели продукцию животноводства на 101,9 млрд рублей. По этому показателю республика заняла пятое место среди регионов России. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По итогам девяти месяцев текущего года в Башкирии было произведено 1,2 млн тонн молока, 226,9 тыс. мяса крупного рогатого скота и птицы, 6,5 тыс. тонн меда и 2,5 тыс. тонн кумыса, а также 390,4 млн шт. яиц.

Сейчас численность крупного рогатого скота в республике составляет 411 тыс. голов, свиней – 556,2 тыс., овец и коз – 89,9 тыс., лошадей – 68 тыс. птицы – 9,2 млн.