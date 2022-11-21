В Башкирии при подводе газопровода к дому произошел пожар, пострадал один человек

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Учалы при подводе газопровода к дому воспламенился газ, один человек получил ожоги. Инцидент произошел около 11 часов утра 21 ноября. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Произошло возгорание газовоздушной смеси при подводе газопровода к дому. На место прибыли сотрудники МЧС, газовики и другие экстренные службы. В результате горения мужчина, 1994 года рождения получил ожоги и был госпитализирован в Учалинскую ЦГБ, – передали в экстренном ведомстве.

Что именно стало причиной пожара, устанавливает дознаватель МЧС.