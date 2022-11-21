В бюджет Башкирии поступило 10,4 млрд рублей от продажи алкоголя

В бюджет Башкирии поступило 10,4 миллиардов рублей от продажи алкоголя. Об этом сегодня, 21 ноября, на оперативном правительственном совещании рассказал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

По словам чиновника, важной задачей регионального Минторга является легализация рынка продажи алкоголя за счет увеличения лицензирования торговых точек. Для этого минимизируются сроки по лицензированию и внедряется цифровизация разрешительных процедур.

Как утверждает Гусев, рост числа легальных точек приводит увеличению объемов реализации легального алкоголя. Так, за девять месяцев текущего года продано 3,7 миллионов декалитров продукции, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

– В результате всех вышеобозначенных мероприятий достигнуто наращивание акцизных поступлений. Пивоварами уплачено 6,8 миллиардов акцизов (это +11%) и акцизы по крепкому алкоголю выросли на четверть в составе 3,6 миллиардов рублей, что на 26,1% выше аналогичного периода предыдущего года, – заявили министр.