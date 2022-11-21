В Уфе ГИБДД начала массовые рейды среди водителей автобусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 21 ноября, ГИБДД Уфы начала массовые рейды в башкирской столице. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Проверки будут длиться всю рабочую неделю – до 25-го числа. Профилактические мероприятия направлены на обеспечение безопасности на дорогах при перевозке пассажиров водителями автобусов. Инспекторы будут пресекать нарушения, допущенными шоферами при перевозке пассажиров.

Госавтоинспекция просит горожан и гостей Уфы с пониманием относится к проверкам и возможным неудобствам, вызванными ими.

– Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, должны понимать, что несут большую ответственность за безопасность людей, которых они перевозят. Не должно быть безответственных должностных лиц, отвечающих за техническое состояние вверенного им автотранспорта, – заявила пресс-служба дорожной полиции.