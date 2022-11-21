В Башкирии создали координационный центр для гумконвоев участникам СВО

В Башкирии создали республиканский координационный центр по вопросам сбора и отправки гуманитарных конвоев для участников специальной военной операции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на базе компании «Башсельхозтехника» создали республиканский координационный центр по вопросам сбора и отправки гуманитарных конвоев для участников специальной военной операции. Учреждение возглавил руководитель администрации главы региона Максим Забелин. Теперь все посылки для военнослужащих в зоне СВО будут отправляться только через этот центр, объявил Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 21 ноября.

– Два раза в месяц у нас будет уходить большой конвой. Наша задача – чтобы он был организован под единым началом, с охраной и так далее. Это все непростые вещи, – сказал глава Башкирии.

Забелин пояснил, что гуманитарную помощь будут получать башкирские добровольческие батальоны, мобилизованные и их семьи, а также военные госпитали, где оказывают помощь раненым жителям республики.