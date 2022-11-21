В Башкирии построили животноводческий комплекс за 3,1 млрд рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Ермекеевском районе Башкирии завершилось строительство животноводческого комплекса «Семено-Макарово». Инвестор вложил в него более 3,1 млрд рублей. На предприятии создано 128 рабочих мест. Об этом в своих соцсетях 21 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Более половины сотрудников – младше 40 лет. Условия труда на предприятии отличные, социальная составляющая и комфортная среда здесь в приоритете, – рассказал руководитель региона.

Он добавил, что поголовье на новой ферме составляет 2,8 тыс. коров. Они будут давать 87 тонн молока в сутки.