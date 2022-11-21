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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:09

В Башкирии 847 семей участников СВО подали заявления на получение социальной поддержки

По 479 из них приняты положительные решения
Источник:kp.ru
В Башкирии заявления на получение социальной поддержки получили 847 членов семей участников специальной военной операции

В Башкирии заявления на получение социальной поддержки получили 847 членов семей участников специальной военной операции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии члены семей участников специальной военной операции подали 847 заявлений на получение социальной поддержки: 728 было рассмотрено, по 479 приняты положительные решения. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 21 ноября сообщила министр финансов республики Лира Игтисамова.

Чиновница подробнее остановилась на мерах социальной поддержки детей участников СВО. Так, 2 450 детей освобождены от платы в детсадах, 2 069 школьников 5-11 классов и более 500 студентов очной формы бесплатно получают горячее питание, еще 16 учащихся школ обеспечены сезонным или круглогодичным отдыхом.

Напомним, всего в Башкирии для участников СВО предусмотрено 30 различных мер государственной поддержки.