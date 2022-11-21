В Башкирии за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Башкирии на прошедшей неделе выросла заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией

В Башкирии на прошедшей неделе выросла заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 21 ноября сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 287,9 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекцией. Показатель на 10 тыс. населения на 46-ю неделю составил 57,7, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, – озвучил статистику чиновник.

Рахматуллин добавил, что на данный момент в Башкирию поставили более 1,8 млн доз вакцины против гриппа, 90% из них уже использованы.