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Внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 13,5%. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– По данным федеральной таможенной службы, за девять месяцев этого года внешнеторговый оборот нашей республики вырос на 13,5%. Объем экспорта вырос на 17,1%, на 1% уменьшился импорт. В целом, работа в этом направлении организована, на мой взгляд, хорошо. Мы ищем новых партнеров. Самый главный внешний торговый оборот приходится на Китай, Казахстан, Латвию, Нидерланды, Беларусь, Турцию, Индию, Финляндию, Германию, Узбекистан, – поведал глава Башкирии.