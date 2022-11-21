Путин наградил медалью министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Кадр с трансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Награду чиновнице на оперативном совещании в местном правительстве 21 ноября вручил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Шафикова стала первым жителем региона, кто удостоился медали «За труды в культуре и искусстве». Награду учредили в 2021 году. Ее вручают за особый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сохранения традиционных, духовно нравственных ценностей народов России.