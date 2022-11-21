Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил наградить посмертно отца из Стерлитамакского района, который спас из пожара двух сыновей.

– Давайте мы его наградим посмертно. Он все-таки геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, конечно, и дети погибли. Но у него двое мальчиков осталось. Я думаю, это надо сделать, – заявил руководитель региона на сегодняшнем оперативном совещании в центре управления республикой.

Напомним, ночью, 18 ноября в частном в доме многодетной семьи в деревне Матвеевка произошел пожар. На момент возгорания в доме находилось девять человек: двое взрослых и семеро детей. Отец семейства успел вынести из объятого пламенем помещения двоих сыновей, побежал обратно помогать остальным, но выбраться уже не смог.