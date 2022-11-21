4 проекта из Башкирии получили гран-при в конкурсе Russian Event Awards

Фото: Рустем АХУНОВ

Четыре проекта из Башкирии получили гран-при в туристической премии Russian Event Awards. Победу прокомментировал глава региона Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании Центре управления республикой.

– С 17 по 19 ноября в Нижнем Новгороде прошел общенациональный финал премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Это важнейший конкурс туристических проектов. Наша команда приняла участие, самое большое количество призов выиграло. Очень удивительная команда. Очень приятно отметить, что наш центр туризма признан лучшим в России. Это большая хорошая победа. Такое ощущение, что нашими общими усилиями тема, связанная с развитием турима задышала и задвигалась, – заявил руководитель республики.