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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:12

Хабиров впервые появился в прямом эфире после сообщения о его болезни

Руководитель региона проводит традиционное оперативное совещание в местном правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые появился в прямом эфире после сообщения о его болезни. Руководитель региона проводит традиционное оперативное совещание в местном правительстве 21 ноября.

Напомним, заседание на прошлой неделе Хабиров пропустил – незадолго до этого ему диагностировали воспаления легких, из-за чего он ушел на больничный. Вместо главы республики «оперативку» тогда провел премьер-министр региона Андрей Назаров.

Недавно Хабиров перенес операцию на колено. Он получил травму во время игры в хоккей.