Башкирский батальон им. Салавата Юлаева продолжаете набор добровольцев

Фото: vk.com/radiyhabirov

Башкирский батальон имени Салавата Юлаева продолжаете набор добровольцев. Об этом рассказал создатель формирования Артур Юмагужин.

По словам военного, костяк батальона в настоящее время сформирован, и его бойцы проходят боевое слаживание. Но, несмотря на это, набор в ряды формирования продолжается.

– Особо я хочу обратиться к ветеранам проходящих службу или уже прошедших службу в силовых структурах. Братья, Вы снова нужны, мы ждем Вас в своих рядах, – обратился Артур Юмагужин.