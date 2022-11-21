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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:11

Башкирский батальон им. Салавата Юлаева продолжаете набор добровольцев

Формирование принимает свои ряды бойцов, несмотря на то, что костяк уже сформирован
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Башкирский батальон имени Салавата Юлаева продолжаете набор добровольцев. Об этом рассказал создатель формирования Артур Юмагужин.

По словам военного, костяк батальона в настоящее время сформирован, и его бойцы проходят боевое слаживание. Но, несмотря на это, набор в ряды формирования продолжается.

– Особо я хочу обратиться к ветеранам проходящих службу или уже прошедших службу в силовых структурах. Братья, Вы снова нужны, мы ждем Вас в своих рядах, – обратился Артур Юмагужин.