В Башкирии уже почти месяц разыскивают 16-летнего Марселя Галиакберова

Фото: МВД по Башкирии

В Башкирии разыскивают 16-летнего Марселя Галиакберова. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как поведали правоохранители, 24 октября подросток сбежал территории Серафимовской специальной школы закрытого типа, которая находится в Туймазинском районе. Известно, что парень прописан в Уфе. По сей день местонахождение подростка неизвестно.

У Марселя рост 175 сантиметров, у него среднее телосложение. В день своего исчезновения он был одет в черную олимпийку с капюшоном, темные спортивные брюки спортивные и темные осенние туфли.

МВД просит тех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить ее телефонам +7 (347) 827-20-97 и +7 (347) 825-21-02.