В Башкирии выбрали пять территорий, перспективных для туризма

Росреестр Башкирии в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определил пять земельных участков в республике, перспективных для развития туристической отрасли Фото: Андрей АБРАМОВ

Росреестр Башкирии в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определил пять земельных участков в республике, перспективных для развития туристической отрасли. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Три территории с туристическим потенциалом расположены в Мелеузовской районе, рядом с Нугушским водохранилищем, еще две – в Гафурийском районе, возле Красноусольских минеральных источников и геологических разрезов «Усолка» и «Дальний тюлькас».

Информация о выявленных участках туристического интереса разместят на публичной кадастровой карте Росреестра. Любой заинтересованный предприниматель сможет подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.

В региональном Росреестре добавили, что проект «Земля для туризма» позволит создать более комфортные условия для привлечения новых инвесторов в отрасль, а также даст возможность осваивать и облагораживать территории.