В Башкирии в первую половину недели ожидаются морозы до -25°

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии в первую половину недели ожидаются сильные морозы. Это слеудет из прогноза, который опубликовали специалисты Башгидромета.

Сегодня, 21 ноября, по республике пройдут небольшие снегопады. Ветер будет восточный, северо-восточный умеренный. Днем температура воздуха составит -5,-10°, в некоторых районах – до -15°.

Завтра, 22 ноября, существенных осадков не предвидится. Будет умеренный юго-восточный ветер. Грядущая ночь такой же холодной, как и предыдущая. Столбики термометров опустятся до -10,-15°, а местами даже до -20,-25°. Днем будет немного теплее: воздух прогреется -6,-11°, на востоке Башкирии – до -15°.

В среду, 23 ноября, ночью не прогнозируется существенных осадков, а вот днем ожидаются снегопады. Ветер будет вновь юго-восточный умеренный. Как прогнозируют метеорологи, ночь в середине рабочей недели выдастся чуть-чуть теплее предыдущих. Ожидается -9,-14°, а в некоторых районах до -22°. Днем температура воздуха составит -5,-10°.